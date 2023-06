Mijnbouwmagnaat: Europa moet net als VS miljarden investeren in groene waterstof

Dat zegt de Australische mijnbouwmagnaat Andrew Forrest in een interview met de Financial Times. Forrest is uitvoerend voorzitter en 40% eigenaar van Fortescue, waar het groene investeringsfonds Fortescue Future Industries en Fortescue Metals Group, de op drie na grootste producent van ijzererts ter wereld, onder valt. De miljardair, die zijn fortuin verdiende met het delven van ijzererts, noemt de Verenigde Staten de meest aantrekkelijke plek ter wereld is om te investeren in groene waterstofprojecten. Onder de IRA wordt groene waterstof die daar wordt geproduceerd gesubsidieerd voor $3 per kilogram.

Forrest stelt dat het Verenigd Koninkrijk en continentaal Europa ’slaapwandelen’ als het gaat om de ontwikkeling van groene waterstof. In 2030 wil de Europese Unie 10 miljoen ton aan groene waterstof produceren. Dat is 14% van het totale energieverbruik. Het Verenigd Koninkrijk streeft naar 10 gigawatt aan waterstofproductie tegen 2030 en wil tegen 2050 20 tot 35% van zijn energievoorziening uit waterstof zou kunnen halen.

Stimuleringsbeleid

Om de doelstellingen te halen, moet er volgens Forrest een duidelijk stimuleringsbeleid komen. Die ontbreekt volgens hem nu, waardoor de Europeanen en de Britten volgens hem ingehaald worden door de Amerikanen. „In plaats van te zeuren over de IRA, wat ik politici hier heb horen doen, ga aan de slag en regel het zelf”, zegt Forrest. „Als we de komende decennia economische groei serieus nemen, is dit de kans.”

Fortescue Future Industries verwacht eind dit jaar een definitief investeringsbesluit te nemen over ten minste één groot groen waterstof- of ammoniakproject in de Verenigde Staten en vier in andere landen.

Rendement

„We zullen miljarden dollars, uiteindelijk tientallen miljarden, in de Verenigde Staten investeren”, aldus Forrest. Terwijl zijn investeringsfonds aanvankelijk meer gericht was op Afrika, Australië en Europa, is dat door de Amerikaanse IRA verschoven naar de Verenigde Staten. „Je moet gaan waar het rendement hoger is”, zegt de mijnbouwmagnaat.

In het Verenigd Koninkrijk, waar Fortescue Future Industries eigenaar van de batterij- en technologietak van het Williams Formule 1-raceteam, wil het bedrijf van Forrest groene waterstof-brandstofcelbatterijen produceren en een elektrische trein ontwikkelen.