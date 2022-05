Column: nabestaandenpensioen in het nieuwe systeem

Wat U Zegt

Meedenken met de burger

Gerrit* en zijn vrouw zijn met pensioen. In 2019 verkopen zij hun huis. Vanaf dan wonen zij in de wintermaanden in Spanje en tijdens de zomer in hun vakantiehuisje in Nederland. Op het adres van hun vakantiehuis mogen zij zich niet inschrijven in de Basisregistratie Personen in Nederland (BRP). Maar...