Bakker van ’rolletjes’ gaat failliet

Het faillissement is aangevraagd door het bedrijf zelf. Bij Vegter werken 24 mensen in vaste dienst; daarnaast zijn er zo’n tien medewerkers die via een flexibel contract worden ingezet.

De curator die sinds dinsdag het bedrijf bestuurt, Pieter Lettinga, onderzoekt de mogelijkheden om de onderneming te laten doorstarten.

Concurrentie

Het gaat al langere tijd niet goed met Vegter. De internationale concurrentie in de markt voor koekjes en wafels is groot, zo stelt curator Lettinga. Vegter verloor onlangs een grote Duitse afnemer waardoor het bedrijf in de financiële problemen kwam. De curator heeft aan RTV Noord laten weten dat er een schuld is van anderhalf miljoen euro.

Naast de nieuwjaarsrolletjes, maakt Vegter ook wafeltjes en andere koekjes. De rolletjes zijn echter het meest iconische product van de Hoogezandse bakkerij. In 2008 vierde het bedrijf nog een jubilieum toen het 25 miljoenste doosje rolletjes van de lopende band liep.

Familie

De geschiedenis van Vegter begint in 1874 toen in Hoogezand een banketfabriek werd gestart door de familie Vegter.

Banketfabriek Jac. Vegter uit Hoogezand. Ⓒ GinoPress B.V.

Het bedrijf is sindsdien gegroeid maar steeds in handen gebleven van de familie. Tot het faillissement werd de fabriek bestuurd door Gerrit Vegter.

Tegen de lokale media heeft Gerrit Vegter gezegd dat hij rekent op een doorstart: „Het is mijn eer te na dat er aan het einde van het jaar geen nieuwjaarsrolletjes van Vegter in de winkel liggen.” Nog maar kort geleden stond Banketfabriek Vegter centraal in het tv-programma Allemaal Familie dat gaat over de rol van familiebedrijven in Nederland.