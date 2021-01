Intel-topman stapt op na kritiek hedgefonds

Third Point schreef kort voor de jaarwisseling met een brief aan het bestuur met de mededeling dat het een belang had genomen van naar verluidt $1 miljard. In de brief wierp Dan Loeb, oprichter en ceo van Third Point, de leiding voor de voeten dat Intel het ’leiderschap in de productie van chips’ is kwijtgeraakt aan concurrenten als TSMC, AMD en Samsung.

Intel is de afgelopen periode geplaagd door vertraging bij de introductie van een nieuwe generatie chips, die concurrerende firma’s al wel leveren. Ook moest het onder Swans bewind toezien hoe Apple bekendmaakte voor zijn laptops voortaan chips te gebruiken die het zelf ontwikkelt. Sinds 2005 hadden die Intel vanbinnen. De Apple-chips, zijn gebaseerd op technologie van chipontwikkelaar ARM en worden gemaakt bij het Taiwanese TSMC, dat verfijndere chips aankan dan Intel.

Klasbak

Volgens Third Point zou Intel moeten kijken naar ’strategische alternatieven’ en het afstoten van ’mislukte overnames’ overwegen, zo schreef het eind december. Daarbij zou de aandeelhouder onder andere doelen op de in 2015 voor $16,7 miljard overgenomen chipmaker Altera.

Loeb noemde Swan woensdag in een reactie een ’klasbak’, omdat hij plaatsmaakte voor Pat Gelsinger, die afkomstig is van technologiebedrijf VMware. Swan werd begin 2019 na een periode als interim-ceo aangesteld als permante ceo. Hij verving toen Brian Krzanich, die moest opstappen vanwege een liefdesaffaire met een collega.