Bitcoin naar $12.000 op steun Zuid-Korea

Banken in Zuid-Korea is al gevraagd rekeningen voor kopers van digitale munten en de exchanges, de handelsplatforms, te ondersteunen.

Daarmee is volgens marktvorsers de vrees voor een blokkade, waarover Zuid-Korea intern verdeeld was, nagenoeg verdwenen.

Veel handel

Deze steun binnen Zuid-Korea geldt als belangrijk, omdat er meer dan bijvoorbeeld in Nederland of het westen in munten als bitcoin wordt gehandeld. De koersen en volumes in dit land zijn gemiddeld hoger dan in andere regio’s.

In deze markt werd tevens het gerucht via de Wall Street Journal bevestigd dat het hoofd van het coördinatiecentrum van de Zuid-Koreaanse overheid, Jung Ki-Joon, zondag op 52-jarige leeftijd is overleden. Hij werkte aan een plan om bitcoins aan banden te leggen. Bekenden repten over de enorme stress waarmee Ki-Joon te kampen had.

Ruim $500 miljard marktwaarde

Alle cryptomunten hebben na de prijsstijging dinsdag gezamenlijk een marktwaarde van $508 miljard gekregen.

Bitcoin ging voor het eerst sinds 28 januari op een enkele beurs even door de grens van $11.600 per stuk na een eerdere forse teruggang. De meest populaire onder bijna tweeduizend munten alleen al heeft vanwege de verwachte opbrengsten een totale marktwaarde van $193 miljard gekregen.

De acceptatie van de munten neemt toe, net als het aantal mensen dat actief is in de cryptohandel. Scepsis blijft er in de markt. In Nederland werd tijdens een hoorzitting van de Tweede Kamer juist om beperking van de zeer volatiele sector gevraagd.

Volgens de centrale bankpresident Mark Carney van de Bank of England heeft bitcoin ondanks zijn enorme marktwaarde voor beleggers „gefaald” om zich als munt te bewijzen in de economie, zo stelde hij dinsdag. Kleinere banken in Europa zijn wel in de bitcoin gestapt.