Column: strijd om zeldzame aardmetalen nog niet gestreden

Oorsprong pestpandemie Middeleeuwen lag in Kirgizië

De pestpandemie waardoor in de veertiende eeuw tot 60 procent van de bevolking van Europa, het Midden-Oosten en Afrika omkwam, had haar oorsprong in wat nu Kirgizië is. Onderzoekers concluderen dat uit een analyse van DNA-resten die op oude begraafplaatsen in het noorden van het Centraal-Aziatische ...