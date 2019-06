Onverwachte stijging Japanse machineorders

In april gingen de orders voor machines van Japanse makelij met 3,8 procent omhoog. Op jaarbasis was er in mei een orderstijging met 2,5 procent te zien. De consensus van economen lag op een orderkrimp van 5,3 procent. In april daalden de machineorders nog met 0,7 procent op jaarbasis.

