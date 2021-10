KVK: zorg, sport en recreatie in trek bij starters

Zeker nu coronamaatregelen steeds meer worden versoepeld en er meer mogelijk is. Vooral op het gebied van sport, recreatie en cultuur zijn er flink meer ondernemers bijgekomen, meldt de Kamer van Koophandel (KVK) in een rapport. Verder loopt het aantal ondernemingen in de zorg hard op.

In september kwamen er bij sport, cultuur en recreatie 1057 nieuwe starters bij. Dat betekende op jaarbasis een stijging met 17 procent. Volgens de KVK is de huidige groei vergelijkbaar met het niveau van voor de crisis.

Gezondheidszorg

In de gezondheidszorg ging het vorige maand om bijna 2700 starters, wat het hoogste aantal was in de voorbije zes jaar. Op jaarbasis was hier sprake van een toename met 45 procent. De voornaamste groei zit bij alternatieve genezers en zogeheten lifestylecoaches.

Ook schrijven steeds meer zorgverleners zich in als zzp'er, bijvoorbeeld in de thuiszorg, de kinderopvang en de jeugdzorg. Door de huidige krapte aan personeel lijken meer zorgprofessionals het aan te durven voor zichzelf te beginnen.

Het totale aantal starters lag in september 4 procent hoger dan een jaar eerder. Het aantal stoppers lijkt iets kleiner dan vorig jaar, maar is moeilijker te meten door opschoonacties in het register. Nederland telde begin oktober bijna 2,2 miljoen bedrijven. Daarvan zijn er bijna 1,2 miljoen fulltime zelfstandigen zonder personeel (zzp'er) en krap 323.000 parttime zzp’ers.