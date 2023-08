Column: zombiebedrijven met brute kracht bestrijden

De Netflix-serie over zombies, The walking dead, bleef maar lopen. Met mijn aandachtspanne hou ik het liever bij een slechte film. En dan nog heb ik tijdens het kijken last van beroepsdeformatie, en vraag ik me af welke zombiebedrijven nog bestaan omdat ze kunstmatig overeind worden gehouden. Ik ben dan ook blij dat de rentes omhoog gaan.

Naar schatting 10% van alle bedrijven wordt kunstmatig overeind gehouden. Ⓒ Getty Images