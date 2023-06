Amazon en Grubhub verlengen samenwerking

Op 6 juli 2022 kondigden Grubhub en Amazon aan te gaan samenwerken. Leden van Amazon Prime konden zich hierbij aanmelden voor een gratis lidmaatschap voor een jaar van Grubhub+, dat recht geeft op gratis bezorging. Prime-leden die dit hebben gedaan, krijgen nu nog eens een jaar gratis lidmaatschap. Prime-leden die zich nu alsnog aanmelden tot en met 5 juli 2023, krijgen 2 jaar gratis lidmaatschap van Grubhub+. Aanmelding op 6 juli 2023 of later levert 1 jaar gratis lidmaatschap op.

Of deze beslissing een teken van vertrouwen is in een succesvolle samenwerking tussen Grubhub en Amazon, is onbekend. Het is een extra prikkel voor de Amerikaanse leden van Amazon Prime om alsnog lid te worden van Grubhub+. In de VS heeft Grubhub te maken met sterke concurrentie van Uber Eats en vooral Doordash.

Oplossing

Topman Jitse Groen van Just Eat Takeaway beaamde op de aandeelhoudersvergadering van 18 mei jongstleden dat de concurrentie van Doordash heel sterk is. „Daar hebben we wel een issue met Grubhub en werken we aan een oplossing”, zei hij vorige maand. De vandaag aangekondigde verlenging kan deel zijn van de oplossing die beide partners hebben bedacht.

„Over de resultaten van de samenwerking van Amazon met Grubhub mogen we zonder toestemming van Amazon geen uitspraken doen”, aldus Groen vorige maand. „Ons bereik wordt er wel groter door, maar de extra orders via Amazon zijn wel minder winstgevend.”

Aandelenoptie

Bij de aankondiging van de samenwerking op 6 juli vorig jaar, werd ook duidelijk dat Amazon een aandeel van 2% in Grubhub neemt, en dat dit kan worden uitgebreid tot 15% als beide partners de samenwerking succesvol vinden. „Het is aan ons om te bepalen of die extra 13% aandelen Grubhub of aandelen Just Eat Takeaway betreffen”, verklaarde financieel directeur Brent Wissink tijdens de aandeelhoudersvergadering vorige maand.

De criteria voor succes hebben Just Eat Takeaway en Amazon nooit gedeeld, en de aankondiging van vandaag bevat ook geen toelichting op het al dan niet lichten van de optie voor Amazon om extra aandelen te verwerven in het Amerikaanse Grubhub of Just Eat Takeaway. Grubhub staat al geruime tijd in de etalage, maar Just Eat Takeaway heeft tot op heden nog geen bevredigend overnamebod ontvangen.