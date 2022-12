Akkoord prijsplafond stroom en gas is rond

Afgelopen weken werd gestreden over de details. Het kabinet had op Prinsjesdag al besloten in het nieuwe jaar een prijsplafond voor consumenten in te voeren en energieleveranciers hadden toegezegd dat zij dit konden uitvoeren.

Maar de bedrijven en het kabinet moesten nog bepalen hoe de compensatie die het kabinet wilde geven, verrekend kon worden door de leveranciers. Kamerleden vreesden voor extreme winsten, vooral voor energiebedrijven die handelen in gas en stroom maar die zelf niet opwekken.

Enorme verliezen

Veel energiebedrijven weigerden akkoord te gaan met een regeling om vooraf de maximale winst per klant te bepalen. Zij verrekenen altijd de inkoopprijs achteraf met de verkochte stroom en gas. Door dat vooraf vast te moeten leggen, zouden zij voor enorme verliezen komen te staan, als klanten veel minder zouden afnemen. Of als zij massaal zouden overstappen naar goedkopere concurrenten.

Marge nodig

In een reactie meldt voorzitter Cora van Nieuwenhuizen van branchevereniging Energie-Nederland verheugd te zijn dat op de valreep nog een akkoord is bereikt. Energie-Nederland zegt dat energiebedrijven bij het prijsplafond wel een marge nodig hebben om tegenvallers uit het verleden op te vangen en om investeringen te doen voor de energietransitie.

De Autoriteit Consument en Markt (ACM), de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en accountants houden hier toezicht op misbruik, aldus Van Nieuwenhuizen.