Onderzoek NVM Business: ’Bedrijven blijven in oude kantoor door gebrek aan betaalbare en duurzame alternatieven’

Door Pieter van Erven Dorens Kopieer naar clipboard

In Utrecht waren kantoren juist wel in trek. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Op de Nederland kantorenmarkt is weinig beweging, constateert NVM Business. Bedrijven verhuizen minder, het aanbod is gedaald en de nieuwbouw is tot stilstand gekomen. In het eerste kwartaal van dit jaar werd de impasse nog zichtbaarder in de cijfers. Volgens de makelaarsorganisatie is voor de doorstroming noodzakelijk dat bestaande kantoren worden opgeknapt en energiezuiniger worden gemaakt.