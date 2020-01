ASML dringt verlies snel terug in lagere AEX

De AEX-index noteerde rond kwart over negen 0,1% lager bij een stand van 611,32 punten. De Midkap-index ging fractioneel omhoog naar 943,32 punten.

Wall Street nam gisteravond wat gas terug na de recordjacht in de voorgaande handelsdagen. Nieuws dat het coronavirus ook in de Verenigde Staten is vastgesteld, zorgde voor enige terughoudendheid bij beleggers. Nabeurs kwamen IT-gigant IBM en streamingdienst Netflix met goede resultaten naar buiten.

In Azië liet de Japanse beurs vanochtend herstel zien met een plus van 0,7%.

In de AEX moest ASML aanvankelijk flink terrein prijsgeven, maar drong het verlies als snel terug naar een verlies van 0,1%. De chipmachinefabrikant deed als eerste hoofdfonds de boeken open over het vierde kwartaal van vorig jaar.Volgens Jos Versteeg, analist bij InsingerGilissen was de verwachting voor het eerste kwartaal van dit jaar aan de voorzichtige kant. Ook noemt hij het opvallend dat de kosten voor onderzoek en ontwikkeling stevig oplopen. Aan de andere kant wijst hij er op dat de omzet in het laatste kwartaal van 2019 beter was dan verwacht.

Unilever dikte 0,2% aan ondanks dat Berenberg het levensmiddelenconcern van de kooplijst heeft gehaald vanwege de verwachte aanhoudend zwakkere groei in bijvoorbeeld de Verenigde Staten en Brazilië en een vertraging van de groei in India en Afrika.

Prosus dook 2,4% omlaag. Moederbedrijf Naspers heeft 22 miljoen aandelen in techinvesteerder van de hand gedaan.

Randstad ging aan kop bij de hoofdfondsen met een vooruitgang van 0,8%. Voor Ahold Delhaize hadden beleggers