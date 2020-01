ASML in lift op kalme beurs

Rond 13.30 uur koerste de AEX-index 0,1% hoger op 612,4 punten. De AMX ging 0,03% omhoog naar 943,3 punten. De beurzen in Frankfurt (+0,2%), Parijs (+0,1%) en Londen (-0,1%) bleven eveneens dichtbij de slotstanden van dinsdag.

„Het is redelijk rustig op de beurzen”, zei vermogensstrateeg Joop van de Groep (Fintessa). Volgens hem hadden vooral luchtvaartaandelen dinsdag last van het coronavirus dat zich vanuit China naar de VS heeft verspreid. „Maar wat mij betreft is de reactie van beleggers op dat virus wat overtrokken”, aldus Van de Groep. Het aandeel Air France KLM steeg vanmiddag 1,7% na een verlies van 2,6% op dinsdag.

De Amerikaanse beurzen openen vanmiddag naar verwachting 0,3% tot 0,7% hoger. Wall Street nam dinsdagavond wat gas terug na de recordjacht in de voorgaande handelsdagen. Nabeurs kwamen automatiseerder IBM en streamingdienst Netflix met goede resultaten naar buiten. In Azië liet de Japanse beurs vanochtend herstel zien met een plus van 0,7%.

ASML

In de AEX werd ASML 0,5% meer waard na een verlies van 3% in de ochtendhandel. De chipmachinefabrikant deed als eerste hoofdfonds de boeken open over het vierde kwartaal van vorig jaar. Volgens Jos Versteeg, analist bij InsingerGilissen, was de verwachting voor het eerste kwartaal van dit jaar aan de voorzichtige kant. Ook noemt hij het opvallend dat de kosten voor onderzoek en ontwikkeling stevig oplopen. Verder liep het aantal bestellingen terug in vergelijking met een kwartaal eerder.

„De cijfers van ASML zijn uitstekend. Maar de outlook is redelijk voorzichtig, met name in de brutomarge. Dat is een beetje een tegenvaller voor beleggers”, legde beursman Van de Groep uit.

Prosus belandde in de achterhoede en dook 2,7% omlaag. Moederbedrijf Naspers heeft 22 miljoen aandelen in de techinvesteerder van de hand gedaan. Biotechnologieconcern Galapagos keek tegen een verlies van 2% aan na de fraaie koersstijgingen van eerder deze maand.

Unilever raakte 0,2% kwijt. Vermogensbeheerder Berenberg heeft het levensmiddelenconcern van de kooplijst gehaald vanwege de verwachte aanhoudend zwakkere groei in onder meer de VS en Brazilië en een vertraging van de groei in India en Afrika.

Chemicaliëndistributeur IMCD ging aan kop bij de hoofdfondsen met een vooruitgang van 1,8%. Betalingsdienstverlener Adyen werd 1,4% meer waard. Voor speciaalchemieconcern DSM hadden beleggers 1,3% meer over.

Takeaway

In de AMX won Takeaway 1,7%. De maaltijdbezorger zal vrijdag de extra aandelen uitgeven die nodig zijn om de aandelenruil met de aandeelhouders van de Britse branchegenoot Just Eat uit te kunnen voeren. Dan wordt de naam van het bedrijf ook officieel Just Eat Takeaway.com.

Roestvrijstaalfabrikant Aperam (-1,7%) was de grootste verliezer bij de middelgrote fondsen. Chipmachinemaker ASMI werd 0,7% afgewaardeerd.

Koerssprong Alfen

Smallcapfonds Alfen schoot 8,6% omhoog. De laadpalenfabrikant gaat een mini-elektriciteitsnetwerk leveren voor een biomassacentrale in Estland.

Op de lokale markt kon Lavide 3% bijschrijven na het nieuws dat uit een onderzoek door de Belastingdienst naar voren is gekomen dat de topman van het bedrijf geen belasting heeft ontdoken.

