Minder behoefte aan caissières en chauffeurs

Premium Ondernemen

Ondernemers wéér de dupe

Vorige week ontving ik een brief van het UWV. Ik moet alle NOW-steun van de eerste lockdown terugbetalen. Maar liefst €10.000, doordat ik in januari tijdelijk hogere loonkosten had. Het voelt alsof ik word afgestraft voor het in dienst houden van mijn personeel. Wat kan ik doen?