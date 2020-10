Chinees fintechbedrijf Ant hard op weg naar megabeursgang

Zowel in Hongkong als bij de beurs in Sjanghai heeft Ant toestemming om zich in de komende weken voor te bereiden op de grootste beursgang ooit met een verwachte beurswaarde van $35 miljard. Daarmee wordt het record van oliegigant Aramco dat eind vorig jaar de gang naar de beurs maakte stevig aangescherpt.

Alipay behoort tot de belangrijkste activiteiten van de Ant Group. Bijna de helft van alle Chinezen maakt gebruikt van het mobiele betaalsysteem. Toch wil het bedrijf zich ook meer gaan profileren als technologie-leverancier.

Ook voor Jack Ma zal de beursgang van de Ant Group geen windeieren leggen. Alibaba waar hij oprichter en grootaandeelhouder van is heeft bijna een derde van de aandelen Ant Group in handen. De 55-jarige Ma trok zich vorig jaar nog terug als topman van Alibaba en reduceerde zijn aandelenbelang recent van 6,2% naar 4,8%.