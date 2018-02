Multinationals kunnen nog jaren via Nederland geld doorsluizen naar belastingparadijzen

Het internationale bedrijfsleven ziet ons land als een fiscale vluchthaven om op grote schaal belasting te ontwijken. In het regeerakkoord is afgesproken dat daar een stokje voor wordt gestoken, door belasting te heffen op de miljarden die via Nederland worden rondgepompt. Daartegenover staan dan douceurtjes voor ’echte’ bedrijven, zoals lagere winstbelasting en afschaffing van de dividendbelasting. Die plannen worden al eerder doorgevoerd.

Volgens VVD-Kamerlid Helma Lodders is de materie echter ’ingewikkeld’ en behoeft de belastingontwijkingsmaatregel daarom een lange aanlooptijd. Ook elders binnen de coalitie wordt bevestigd dat er om die reden marge tot 2023 is genomen. „Het is een harde afspraak”, aldus CU-voorman Gert-Jan Segers, die zegt dat er nu eenmaal tijd nodig is voor het maken van wetgeving. Een derde coalitiebron sluit zich bij die lezing aan.

Het ministerie van Financiën wil nog niets bevestigen en wijst op een nadere brief hierover die binnenkort naar de Tweede Kamer gaat.