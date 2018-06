Groei in Frankrijk helpt Orange

Het bedrijf wist in een rap tempo klanten te winnen voor onder meer breedbandaansluitingen. Ook het aantal mobiele abonnees ging omhoog. Daarnaast richt Orange zich bijvoorbeeld ook op bankdiensten, om zo klanten loyaal aan zich te houden.

Het bedrijfsresultaat (ebitda) van Orange steeg in het vierde kwartaal van 2017 met 2,5 procent op vergelijkbare basis, tot 3,2 miljard euro. Dat is in lijn met de doorsneeprognose van marktkenners. De omzet dikte met 1,8 procent aan tot 10,6 miljard euro. Orange verhoogde het dividend.