Niet-financiële bedrijven boeken meer winst

De brutowinst voor belastingen is gelijk aan de operationele winst plus het inkomen uit vermogen, zoals renteopbrengsten en dividenden, minus de betaalde rente en enkele betalingen aan de overheid, onder meer in verband met de aardgaswinning en erfpacht. De toename van de winst in het eerste kwartaal is geheel toe te schrijven aan de operationele winst. De winst van buitenlandse dochters was volgens het statistiekbureau 0,4 miljard euro lager dan een jaar eerder.

De operationele winst van de niet-financiële bedrijven was 1,5 miljard euro hoger dan een jaar eerder, ondanks een toename van de loonkosten. Die loonkostenstijging kwam overigens deels door de groei van de werkgelegenheid. Vooral de winst van uitzend- en arbeidsbemiddelingsbureaus, autolease- en verhuurbedrijven en bedrijven in de bouwnijverheid nam toe.

Over de winst betalen bedrijven belastingen, zoals de vennootschapsbelasting. In de verslagperiode betaalden de niet-financiële bedrijven 2,2 miljard euro meer belasting over hun winst dan in het eerste kwartaal van 2018.