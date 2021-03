Column: het is inderdaad tijd om door te pakken!

Financieel

AEX krijgt 700 punten in zicht door zegereeks

De Amsterdamse beurs is voor de derde achtereenvolgende dag met winst gesloten. De stemming op Beursplein 5 was woensdag positief dankzij gunstige inflatiecijfers uit de VS. Just Eat Takeaway en Corbion waren de smaakmakers in Amsterdam. ABN Amro, ASMI, Basic-Fit en PostNL keken echter tegen stevige...