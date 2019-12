Topdrukte bij Zalando: 120 bestellingen per seconde

Dat is een forse verbetering van de score van vorig jaar, toen de Duitsers piekten op 4200 aankopen per minuut. De kopers hielden zich netjes aan het Black Friday-thema: zwarte leggings en zwarte sneakers werden het meest verkocht, samen met T-shirts met een logo erop.

De cijfers van Zalando gaan over meerdere landen, maar ook in Nederland sloeg de koopkoorts afgelopen week toe. Op Black Friday zelf werd er 75 keer per seconde online afgerekend met iDeal of een Nederlandse creditcard, meldt de Betaalvereniging. In de dagen voor Black Friday lag het aantal aankopen flink hoger dan vorig jaar, mede dankzij een campagne van brancheclub Thuiswinkel.org, waarin consumenten werden aangespoord om niet al hun online aankopen rond het weekend te doen.

Wijnand Jongen, de voorzitter van Thuiswinkel.org, heeft nog geen exacte cijfers over hoe zijn branche het dit weekend heeft gedaan. Wel zegt hij dat er vorige week „twee keer zo veel besteld is dan in een normale week”.

