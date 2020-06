Minister: minimale ticketprijs kan niet

D66 en ChristenUnie kwamen woensdag met een plan voor een minimale ticketprijs van €34. Dit is het bedrag wat een luchtvaartmaatschappij ongeveer kwijt is aan belastingen, aldus de twee partijen. „Er zitten veel juridische haken en ogen aan een minimum ticketprijs.

Bekijk ook: Spanning om minimale ticketprijs voor consument

Momenteel kan het niet op basis van Europese regelgeving”, zei de minister. Luchtvaartmaatschappijen gaan zelf over hun prijsbeleid. D66 en ChristenUnie verwezen in hun plan naar Oostenrijk, dat ook een plan heeft gelanceerd voor een minimale ticketprijs. Volgens de bewindsvrouw is bij navraag in Oostenrijk gebleken dat het plan daar ook nog uitgewerkt moet worden.

Luchtvaartmaatschappijen reageerden afwijzend op het plan. „Wij zijn zelf vrij om onze prijsstelling te doen. Het is niet aan de overheid om de prijzen te bepalen, het is een vrije markt”, zegt directeur William Vet van EasyJet donderdag tegen De Telegraaf. TUI is tegen prijsregulatie. „De overheid gaat nu eenmaal niet over de marktprijzen, dat gebeurt in geen enkele andere sector”, zegt Petra Kok van TUI. „We zien meer in het stimuleren van schoner en stiller vliegen.”