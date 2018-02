Schuldtoename Suriname baart Moody's zorgen

Het rapportcijfer voor Suriname gaat omlaag van B1 naar B2. Dat betekent dat Moody's investeerders waarschuwt voor hoge risico's als zij beleggen in schuldpapier van de Surinaamse overheid. De firma hanteert bovendien een negatief vooruitzicht, wat inhoudt dat een verdere verlaging in de nabije toekomst waarschijnlijk is.

De overheidsfinanciën van Suriname zijn sinds 2014 in korte tijd sterk verslechterd. De staatsschuld steeg van iets meer dan een kwart van het bruto binnenlands product (bbp) naar meer dan 70 procent in 2016. Moody's gaat ervan uit dat de situatie zal stabiliseren, maar een snelle verbetering zit er volgens de kredietbeoordelaar niet in omdat de regering niet in staat lijkt structurele hervormingen door te voeren.