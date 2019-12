’Nederlandse editie van miljonairsblad Forbes’

Forbes-uitgever Luiz Costa Macambira tussen zijn communicatiedirecteur Anna Antipova (l.) en zijn digitale redacteur Irina Sak.

De uitgever van miljonairsblad Forbes, Luiz Costa Macambira, was speciaal naar Noordwijk gekomen voor het eerste Dutch Real Estate Gala. Hij was op een speciale missie want in de zomer komt hij met een Nederlandstalige editie.