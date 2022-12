Premium Het beste van De Telegraaf

’Daling hypotheekrente zet in 2023 nog verder door’

Door Willemijn van Benthem Kopieer naar clipboard

De vraag is of de hypotheekrente ook winterse vormen aanneemt. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - De daling van de hypotheekrente zet in 2023 nog iets verder door, zo verwacht Oscar Noorlag van Van Bruggen Adviesgroep. „Maar het zal geen spectaculaire daling worden.” Dat betekent dat de hypotheekrente op een hoger niveau blijft staan dan in de laatste jaren het geval was.