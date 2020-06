Jachthuis Sint Hubertus Ⓒ Foto De Hoge Veluwe

Veel witte fietsen staan achter de toegangspoort nog in hun hekken. In het nationale park de Hoge Veluwe zijn vanaf de verharde weg slechts enkele wandelaars te zien in de mistige verte. Vogels kwetteren in de bomen. De eigen auto lijkt de enige rustverstoorder.