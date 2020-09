Column: kosten coronaregels worden steeds hoger

Medewerkers van Amsterdamse nachtclubs voerden actie om aandacht te vragen voor het financiële noodweer waarin de sector verkeert. Ⓒ Foto ANP / HH

Doodsbedreigingen ontving ik, toen ik mij hier in april afvroeg hoeveel bedrijven en banen we moeten opofferen om levens te redden. Inderdaad, de corona-angst was groot. Ik was zelf alleen minstens zo angstig voor de economische gevolgen van alle maatregelen. Nog steeds.