Nieuw NAFTA-akkoord stap dichter bij goedkeuring

Eerder deze maand bereikten onderhandelaars van de VS, Canada en Mexico een akkoord over het verdrag. Ruim een jaar geleden was er ook al zo'n akkoord, maar dat redde het niet in de Amerikaanse politiek. Na de nodige aanpassingen lijkt het verdrag nu wel op weg naar ratificatie.

De Amerikaanse president Trump zegde het NAFTA-verdrag uit 1994 eenzijdig op omdat hij meent dat dit akkoord veel Amerikaanse banen heeft gekost. In het nieuwe verdrag zijn onder meer strengere regels rond arbeid opgenomen. Daarmee moet het voordeel van de relatief lage lonen, dat Mexico heeft ten opzichte van de twee andere landen, enigszins worden gecompenseerd.