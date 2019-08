Knot: Economie nog geen rechtvaardiging hervatten QE

Klaas Knot, president van De Nederlandsche Bank. Ⓒ ANP

De economie in de eurozone is nog niet zwak genoeg om een hervatting van het opkoopprogramma van obligaties (QE) door de Europese centrale bank (ECB) te rechtvaardigen zo stelt Klaas Knot, de hoogste baas bij de De Nederlandse Bank (DNB) donderdag in een interview met pesbureau Bloomberg.