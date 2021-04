Europese beurzen nog dicht, Wall Street straks open

De werkgelegenheid bij Amerikaanse bedrijven en overheidsinstanties is vorige maand het sterkst aangetrokken sinds vorige zomer. Dat lijkt een teken dat de arbeidsmarkt in de grootste economie van de wereld aan het herstellen is van de coronapandemie. Beleggers in Japan en Zuid-Korea, waar maandag eveneens gehandeld werd, reageerden alvast positief.

Teken van hoop

President Joe Biden noemde de banengroei een teken van hoop. Zijn plan om komende jaren vele miljarden dollars te steken in infrastructurele projecten moet volgens hem de arbeidsmarkt verder aanjagen. Biden becijferde op basis van ’onafhankelijke analyses’ dat het plan 19 miljoen banen zal opleveren. Ook weersprak de president kritiek dat hogere belastingen die hij aan bedrijven wil opleggen, de groei van de economie zouden kunnen afremmen. „Het zal de economie helemaal niet vertragen”, aldus Biden.

Tesla is er in geslaagd om meer auto’s af te leveren dan in het slotkwartaal van 2020, ondanks dat tekorten aan chips de productie van auto's wereldwijd in de weg zitten. Dat Tesla meer auto’s afleverde kwam onder meer door de ’sterke ontvangst’ van de Model Y in China. De chipproblematiek veroorzaakte bij Tesla wel vertragingen. Verschillende andere autofabrikanten zagen zich door chiptekorten genoodzaakt productielijnen stil te leggen. Automakers als Ford, Toyota, General Motors (GM), Daimler en Volkswagen kampen daardoor met problemen in het productieproces.

De euro was $1,1752 waard, tegenover $1,1772 bij het slot van de Europese beurzen op donderdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 1,4% tot $60,59. Brentolie kostte 1,5% minder op $63,92 per vat.