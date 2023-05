App ChatGPT ook in Nederland toegankelijk

Premium Video

‘Van der Plas wordt giftig bij horen van dit scenario’

De zetelverdeling in de Eerste Kamer is nu eindelijk definitief. Grote winnaar BBB, GL en PVV leverden een zetel in. CDA, CU en Volt kregen er een bij. Politiek commentator Wouter de Winther over hoe er achter de schermen wordt gehandeld en wat dit betekent voor de verhoudingen in de senaat.