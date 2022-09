Gastvrijheid blijft een vak apart

Hoe gezellig het ook mag zijn om in een restaurant of hotel te werken, de finaledag van de Nationale Hennessy Gastvrijheidsprijs (NHGP) ging er bloedserieus aan toe. In het ROC Mondriaan hing de spanning van een echte wedstrijd, ondanks de sfeer onder de deelnemers van een familie die weer eens bij elkaar komt.

Teide Schepers (l.) van restaurant Bij Jef (*) op Texel, Chris Makarawung, van Orangerie De Pol in Doetinchem en Jasper Jongejans, van Ciel Blue (**) in Amsterdam. Ⓒ The Click Company

„Goed opgeleid personeel kan je zaak maken of breken”, zei één van de horeca-ondernemers die erbij waren. „Ik had gasten in mijn zaak die op een rustiger plekje wilden gaan zitten. Maar de totaal onervaren ober zei: ’Nee, daar mag u niet zitten. De mensen op die plekken betalen meer dan u’...”

Met schouderkloppen begroetten niet alleen de kandidaten elkaar, maar ook de juryleden, aangevuld met NHGP-voorzitter Patrick van Zuiden, patron van restaurant Savarin in Rijswijk.

Jeroen Meijer, van restaurant De Kromme Dissel (*) in Heelsum, Sanne de Jongh, van restaurant Noble (*) in Den Bosch en Merlijn van de Laar van restaurant Zarzo in Eindhoven.

De negen kandidaten moesten aan tafel een kreeftensalade bereiden, ze presenteerden een kaasplateau waarbij ze de bijpassende drankjes adviseerden, ze maakten een cocktail waarvoor een spectaculaire keuze aan drank klaarstond en ze voerden een gesprek met de voorzitters van de vier tophoreca-clubs in het land, de zogenoemde G4.

Gerard Wollerich (Alliance Gastronomique) wilde steeds van de kandidaten weten wat ze zouden doen als een gast geen zin heeft om een bon van bijvoorbeeld €450 af te rekenen, omdat hij het maar €300 waard vond. Een kandidaat hoefde er maar éven in mee te gaan, of Bas Ruts, (vicevoorzitter Les Patrons Cuisiniers) reageerde meteen: „Maar ik zit aan de tafel ernaast en ik hoor dit gesprek. Dan wil ik ook korting!” Meerdere kandidaten moesten dan even slikken.

V.l.n.r. Gerard Wollerich, Michael Hu (voor), Marko Karelse, Frank Visser, voorzitter van Les Patrons Cuisiniers, Bob Bron, directeur van Moët Hennessy/voorzitter G4, en Patrick van Zuiden. Ⓒ The Click Company

Marko Karelse (Jeunes Restaurateurs d’Europe) wilde van een kandidate weten wat gasten van haar te horen krijgen als ze vinden dat de open haard uit moet. „Hij blijft gezellig aan!”, zei ze net als de anderen. U hoeft er in een restaurant dus niet om te vragen.

„Een gast heeft last van hooikoorts en vraagt om alle bloemen weg te halen. Wat doet u?”, wilde Michael Hu (Fine Eastern Restaurants) weten. „Bloemen horen erbij in onze zaak”, reageerde een kandidaat. „We hebben hooikoortspillen klaarliggen.”

De leukste vraag ging over een dame die binnenkomt met een kostbare Chanel-jas die na afloop van het diner uit de garderobe is verdwenen. „Wat zeg je tegen deze dame?”, luidde de vraag. „Nou, mijn jas krijgt ze niet”, reageerde één van de kandidaten vastbesloten. „Want dan moet ik zelf door de regen naar huis!”

Wie de beste gastvrouw of gastheer van Nederland 2022 is, wordt bekend op 31 oktober.