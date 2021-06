Ⓒ Alde Allessie

Almelo - Maarten Elsinga (46) moet voedselproducent Zwanenberg van zijn afhankelijkheid van vlees afhelpen, ten faveure van vegetarische knakworst of bliksoep zonder kip, rund of varken. Zo’n ingrijpende transitie leiden bij een echt familiebedrijf vraagt om capaciteiten die Elsinga vooral meekreeg als militair. „Loyaliteit is heel belangrijk, dat heb ik geleerd in het leger.”