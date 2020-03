Beleggers laten banken en Shell hard vallen

De AEX-index noteerde rond kwart voor drie 3,8% in de min bij 464,73 punten. De AMX koerste toen 3,6% lager bij 643,87 punten.

Elders in Europa werd de stemming ook steeds negatiever. Vooral bij de Britse FTSE 100 was er een slagveld met een duikeling van 5,5%, de Duitse DAX-index ging 3,7% lager en de Franse CAC-40 verloor 3,4%.

De impact van het coronavirus breidde snel uit naar de Verenigde Staten, dat nu de meeste besmette mensen telt. In Nederland overleden volgens officiële cijfers tot nu 434 mensen.

Richard Abma, vermogensbeheerder bij OHV, benadrukt dat na de krachtige opleving van de koersen eerder deze week de koersen op het Damrak weer stevig terrein moesten prijsgeven doordat de zorgen over de verspreiding van het coronavirus weer flink aanwakkerden. „De beurs leeft voortdurend tussen hoop en vrees, waardoor er grote uitslagen en een sterke toename van de volatiliteit te zien zijn. De meest onzekere factor is de VS met aan de ene kant Trump die met Pasen de deuren weer open wil doen, terwijl er in New York een enorm aantal besmettingsgevallen zijn. Handelaren prijzen daarom nog steeds een grote onzekerheid in. Vaak zie je dan dat de lows op de beurzen nog een keer gestest gaan worden.” Wall Street kwam ook bedrukt uit de startblokken met dalingen tot 4,2% voor de belangrijkste graadmeters.

Cees Smit, handelaar bij Today’s heeft er een hard hoofd in of de beursopleving gerechtvaardigd is. „De rol van centrale bankiers is zo goed als uitgespeeld en het grote verschil met de schuldencrisis is dat destijds China economisch nog in goede doen was, terwijl door de coronacrisis alle grote regio’s hard geraakt worden.”

Enkele witte raaf

In de vrijwel geheel roodgekleurde AEX reageerde supermarktketen Ahold Delhaize nog opgewekt (+3,3%) op de adviesverhoging naar ’outperform’ van Bernstein bij een koersdoel van €25,20. Het concern wil met een zevenjarige obligatielening €500 miljoen ophalen.

Vastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield ging na de uitverkoop eerder deze week nog eens met 8,4% terug. Kredietbeoordelaar Moody's heeft zijn rating voor winkelvastgoedfonds verlaagd. De outlook zette Moody's op negatief, wat erop kan duiden dat er nog een afwaardering volgt.

Olieconcern Shell raakte 6% beurswaarde kwijt waarmee de grote koerssprong eerder deze week weer flink teniet werd gedaan. Uitzender Randstad kreeg er eveneens van langs en gleed 5,2% weg.

Financials verloren opnieuw zwaar. ING ging hard onderuit met een verlies van 7,5%. ABN Amro verloor nog eens 6,1%. De Europese Bankenfederatie heeft volgens de Financial Times gemeld dat banken die ondernemers met krediet overeind houden geen dividend moeten uitkeren noch eigen aandelen inkopen. NN raakte 3,2% kwijt, Aegon verloor 4%.

Bij de middelgrote fondsen stak beursintermediar Flow Traders (+3,8%) er gunstig bij af door de sterke toename van de nervositeit bij beleggers.

Ook hier ging vastgoed terug: Eurocommercial Properties verloor 5,6%, WDP zakte met 5,3% nadat het de kosten van de vertragingen in projecten berekende.

Verlichtingproducent Signify raakte 3,3% kwijt: het schrapte zijn dividenduitkering. Het zegt ’flexibel’ te willen zijn om klappen op te vangen. Een ’verstandige stap’ volgens ING.

Berenberg schroefde zijn aanbeveling voor dienstverlener aan de chipsector Besi (-3,3%) omhoog tot kopen, bij een lager koersdoel: van €45,00 naar €33,00. Fugro belandde onderaan met een aderlating van 6,7%.

Air France KLM (-4,8% op €5, een halvering van het aandeel sinds de top in februari) verwerkte de adviesverlaging bij Berenberg, van kopen naar houden, bij een koersdoel van €7.

Bouwer Heijmans (-1%) reageerde op de verwachte stijging van bouwkosten met €1 miljard voor aanleg van de Zuidas in Amsterdam. Het ziet ’geen negatieve impact’.

Bij de smallcaps dikte Ajax 1,4% aan. Detacheerder Brunel (-1%) beperkte zijn vooruitzichten dit jaar en schrapte uit voorzorg de dividenduitkering. Brunel is terecht erg voorzichtig, stelt KBC Securities.

Investeringsvehikel HAL (-0,9%) meldde donderdag nabeurs de winst afgelopen jaar flink te hebben opgevoerd, dankzij de geplande verkoop van het belang in optiekketen GrandVision (+0,2%) aan brillenreus EssilorLuxottica. De cijfers van HAL zijn volgens KBC volgens verwachting, alles hangt volgens de analist op toestemming voor de verkoop. Berenberg gaf Grandvision een koopadvies.