Somber einde AEX in mooie herstelweek

De AEX-index eindigde dieprood met een min van 3,7% bij 464,93, na eerder op de dag nog een dieptepunt van 458 puntent hebben aangetikt. Per saldo kreeg de hoofdgraadmeter er op weekbasis 7,6% bij. De AMX koerste 3,6% lager bij 643,80 punten.

Elders in Europa zochten beleggers ook massaal de uitgang op. Vooral bij de Britse FTSE 100 zat in de hoek waar de klappen vielen met een duikeling van 5,5% mede door de schrik over de coronabesmetting van de Britse premier Boris Johnson, de Duitse DAX-index ging 3,7% lager en de Franse CAC-40 verloor 3,4%.

Aan het einde van de handelsweek gingen aandelen over een breed front in de verkoop waarmee de krachtige opleving in voorgaande dagen deels werd weggespoeld. „Beleggers nemen het zekere voor het onzekere en sluiten de risicovolle posities af om in het weekend het nieuws over de verdere verspreiding van het coronavirus weer te gaan volgen”, stelt Teeuwe Mevissen, econoom bij Rabobank. „Het herstel bij de aandelenbeuzen werd grotendeels in de hand gewerkt door de herbalancering van institutionele partijen, zoals pensioenfondsen, die vanwege de asset-mix verplicht waren om aandelen bij te kopen. Naar verwachting hebben we echter te maken met een dead cat bounce, waarbij de opleving van de koersen van korte duur zal zijn.”

Volgende week zullen alle ogen zijn gericht op cijfers over de Amerikaanse banenmarkt. Volgens Mevissen wijst de enorme toename van de aanvragen voor werkloosheidsuitkeringen in de VS er op dat de werkoosheid in maart fors zal zijn opgelopen. „Vooral de belangrijke economische regio’s New York en Californië zijn hard getroffen door de beperkende maatregelen in de strijd tegen het coronavirus. ”

Volgens Richard Abma, vermogensbeheerder bij OHV, leeft de beurs voortdurend tussen hoop en vrees, waardoor er grote uitslagen en een sterke toename van de volatiliteit te zien zijn. „De meest onzekere factor is de VS met aan de ene kant Trump die met Pasen de deuren weer open wil doen, terwijl er in New York een enorm aantal besmettingsgevallen zijn. Handelaren prijzen daarom nog steeds een grote onzekerheid in. Vaak zie je dan dat de lows op de beurzen nog een keer getest gaan worden.”

Cees Smit, handelaar bij Today’s heeft er een hard hoofd in of de beursopleving gerechtvaardigd is. „De rol van centrale bankiers is zo goed als uitgespeeld en het grote verschil met de schuldencrisis is dat destijds China economisch nog in goede doen was, terwijl door de coronacrisis alle grote regio’s hard geraakt worden.”

Ahold witte raaf

In de vrijwel geheel roodgekleurde AEX hield supermarktketen Ahold Delhaize de voeten goed droog met een plus van 5,4% op de adviesverhoging naar ’outperform’ van Bernstein bij een koersdoel van €25,20. Het concern wil met een zevenjarige obligatielening €500 miljoen ophalen.

Vastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield ging na de uitverkoop eerder deze week nog eens met 4,5% terug. Kredietbeoordelaar Moody's heeft zijn rating voor winkelvastgoedfonds verlaagd. De outlook zette Moody's op negatief, wat erop kan duiden dat er nog een afwaardering volgt.

Olieconcern Shell raakte 7,7% beurswaarde kwijt waarmee de grote koerssprong eerder deze week weer flink teniet werd gedaan. Uitzender Randstad kreeg er eveneens van langs en gleed 6,6% weg.

Banken verloren opnieuw zwaar na het nieuws dat er in de sector wordt aangedrongen om het dividend op te schorten vanwege de coronacrisis. ING ging keihard onderuit met een koersval van 8,6%. ABN Amro had ook zware dag met een achteruitgang van 5,5%.

Verder liep techfonds ASML forse averij op en werd 7,8% minder waard.

Bij de middelgrote fondsen stak beursintermediar Flow Traders (+5,3%) er gunstig bij af door de sterke toename van de nervositeit bij beleggers.

Ook hier ging vastgoed terug: WDP zakte met 4,9% nadat het de kosten van de vertragingen in projecten berekende. Fugro kreeg een tik van 8,5% om de oren.

Verlichtingproducent Signify raakte 3,1% kwijt: het schrapte zijn dividenduitkering. Het zegt ’flexibel’ te willen zijn om klappen op te vangen. Een ’verstandige stap’ volgens ING.

Berenberg schroefde zijn aanbeveling voor dienstverlener aan de chipsector Besi (-5,1%) omhoog tot kopen, bij een lager koersdoel: van €45,00 naar €33,00. Fugro belandde onderaan met een aderlating van 6,7%.

Air France KLM (-6,1% onder de €5, een halvering van het aandeel sinds de top in februari) verwerkte de adviesverlaging bij Berenberg, van kopen naar houden, bij een koersdoel van €7.

Bouwer Heijmans (-0,4%) reageerde op de verwachte stijging van bouwkosten met €1 miljard voor aanleg van de Zuidas in Amsterdam. Het ziet ’geen negatieve impact’.

Detacheerder Brunel (-2,2%) beperkte zijn vooruitzichten dit jaar en schrapte uit voorzorg de dividenduitkering. Brunel is terecht erg voorzichtig, stelt KBC Securities.

Investeringsvehikel HAL (-2,3%) meldde donderdag nabeurs de winst afgelopen jaar flink te hebben opgevoerd, dankzij de geplande verkoop van het belang in optiekketen GrandVision (+0,2%) aan brillenreus EssilorLuxottica. De cijfers van HAL zijn volgens KBC volgens verwachting, alles hangt volgens de analist op toestemming voor de verkoop. Berenberg gaf Grandvision een koopadvies.