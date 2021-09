’Stunttickets zijn prijsbederf’

Ondernemen

Bezorgspecialist Sendcloud haalt 150 miljoen aan investeringen op

EINDHOVEN (ANP) Sendcloud heeft in een nieuwe investeringsronde €150 miljoen opgehaald. De aanbieder van een alles-in-één verzendoplossing wil het geld gebruiken om de internationale groei te versnellen. Over hoeveel het bedrijf nu in totaal waard is, doet Sendcloud geen uitspraken.