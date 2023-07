Amerikanen doen bod op failliet VanMoof

Volgens micromobility.com, dat elektrische steps en e-bikes produceert, heeft het een zogeheten non-binding offer ingediend. Over de omvang van het bod maakt het bedrijf nog niets bekend.

De beursgenoteerde producent stelt in het bericht dat de mogelijke overname onderdeel is van een langetermijnstrategie in de markt van mobiliteit. Het bod op de e-bikemaker moet de portefeuille verbreden, stelt ceo Salvatore Palella, dat ook scootermerk Helbiz bezit.

’Sterk merk’

Hij verwijst naar de ’sterke merkreputatie’ van VanMoof en de innovatieve technologie van het Amsterdamse bedrijf. VanMoof bezweek onder een zware schuldenlast na een gebrek aan onderdelen en fouten in de productie. De elektrische fietsenmaker past bij micromobility.com omdat de toekomst van stedelijk vervoer veel meer elektrische vervoer zal bevatten, aldus Palella.