’Vrije zorgpolis minder in trek door prijsstijging’

Van degenen die tot dusver een vergelijking voor hun zorgverzekering maakten bij Pricewise, hebben volgens een woordvoerder slechts 3,5% voor een verzekering met vrije zorgkeuze gekozen. Vorig jaar was dat nog 12,7%. Deze afname lijkt volgens Pricewise „te maken te hebben met het grote prijsverschil tussen de natura- en restitutiepolis in 2021.”

In 2020 was het verschil in maandpremie tussen de goedkoopste restitutiepolis en dito naturapolis per jaar nog €8,55. Nu is dat €15,74.

„Consumenten vinden het niet erg om iets meer te betalen voor een restitutiepolis, maar als het verschil te groot wordt, dan kiezen ze toch sneller voor een goedkopere verzekering. Het maandelijkse premieverschil tussen de goedkoopste naturaverzekering en goedkoopste restitutieverzekering komt in een jaar neer op bijna een hele maand zorgpremie”, zegt Pricewise.

De vergelijker heeft niet de indruk dat corona meespeelt bij de beslissing voor een bepaalde verzekering: „Een effect dat je zou kunnen verwachten, is dat mensen op zoek zijn naar meer zekerheid. Dus dat ze een vrije zorgkeuze willen zodat ze meer keuzevrijheid hebben. Maar dit zien we niet terug.”

