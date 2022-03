’Belgische top PostNL in de cel’

Binnenland

Tbs met dwangverpleging voor man die moeder doodstak in Helmond

Een 44-jarige man die vorig jaar zijn moeder doodstak in Helmond is veroordeeld tot tbs met dwangverpleging. De rechtbank in Den Bosch oordeelt dat de man in een psychose verkeerde toen hij de vrouw vermoordde en daardoor volledig ontoerekeningsvatbaar was. Een celstraf is daarom niet aan de orde.