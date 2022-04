Russische Amsterdam Trade Bank failliet: 23.000 gedupeerden

De bank heeft zelf een aanvraag ingediend voor een bankroet waarna de rechtbank in Amsterdam curatoren heeft benoemd. Toezichthouder DNB meldt vrijdagavond dat het zogeheten ’depositogarantiestelsel’ is geactiveerd. Daarmee kunnen rekeninghouders een vergoeding vragen. ATB handelde onder de naam FIBR. Die vergoeding bedraagt €100.000 per persoon. Er is een aanvullende garantie voor geld op rekeningen dat wordt aangehouden voor de koop of verkoop van een woning tot maximaal €500.000, zo meldt DNB. Alle klanten worden per brief op de hoogte gesteld van het garantieregeling. Ook opent de DNB een speciaal portaal op de website, waar gedupeerde klanten zich kunnen aanmelden. In totaal gaat om een vermogen van €700 miljoen dat onder de depositiegarantieregeling valt, aldus DNB.

De bank heeft 23.000 particuliere rekeninghouders, van wie het merendeel in Nederland woont, zo meldt de centrale bank.

Klanten voelden al nattigheid sinds er sancties waren aangekondigd na de inval van Rusland in de Oekraïne. Een paar hadden zich al eerder bij deze krant gemeld. De spaarbank was lastig bereikbaar, zo bleek. „In verband met toenemende wachttijden raden wij u aan om op een later tijdstip opnieuw te bellen”, vermeldt de spaarbank, sinds kort juist bezig met het verstrekken van mkb-kredieten op de eigen website.

Eerder deze week waren er al signalen dat er wat te gebeuren stond bij ATB. Het Financieele Dagblad meldde op basis van bronnen dat de bank investeerders benaderde met een aanbod om activiteiten over te nemen. Naar verluidt is de bank in moeilijkheden gekomen door Britse en Amerikaanse sancties.

ATB, opgericht in 1994, bood onder meer spaarproducten aan. Volgens de eigen website van de bank werken er ongeveer 150 mensen.