Damrak houdt deur dicht op Dag van de Arbeid

Londen gaat vandaag wel van start. In de Britse hoofdstad kijken beleggers onder meer naar Shell, dat een aantal afwaarderingen aan de broek kreeg. Bij de presentatie van de kwartaalcijfers maakte het olie- en gasbedrijf bekend het kwartaaldividend te verlagen. Dat was voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog.

Ook Ryanair staat in de belangstelling. De luchtvaartmaatschappij liet weten in zowel het eerste als het tweede kwartaal verliezen te verwachten en tot 3000 personeelsleden te willen ontslaan vanwege de coronacrisis. Royal Bank of Scotland opende de boeken en zet zo'n 800 miljoen pond opzij voor slechte leningen.

Een dag eerder kwam de AEX nog zwaar onder druk met een terugval van 2,7%. Vooral de dreun voor oliegigant Shell en de teleurstelling over het ECB-besluit gaven beleggers de aanzet om over een breed front aandelen te verkopen.

Wall Street is vrijdag wel open. De beurzen in d VS moesten de voorgaande dag terrein prijsgeven na een nieuwe domper uit de Amerikaanse arbeidsmarkt. Nabeurs rapporteerde de Amerikaanse smartphonefabrikant Apple over het eerste kwartaal een hogere omzet ondanks coronacrisis. De winst daalde licht.