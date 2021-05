’Zweden wilden KPN met 4 miljard aan investeringen paaien’

Eerder deze week werd bekend dat KPN twee overnamevoorstellen had afgewezen. Naast EQT en Stonepeak deed ook het Amerikaanse private-equityfonds KKR vergeefs een bod op het telecombedrijf.

Bekijk ook: Glasvezel maakt van KPN gewilde overnameprooi

Bronnen meldden aan Bloomberg dat EQT en Stonepeak er alles aan gelegen was te benadrukken dat ze voor de lange termijn in KPN geïnteresseerd waren. Het was in dat licht dat ze de directie extra miljarden voor de uitbreiding van het netwerk in het vooruitzicht stelden, bovenop de 1 miljard die KPN hier zelf al jaarlijks voor zal uittrekken. Daarnaast zouden ze zich voor meerdere decennia aan KPN hebben willen binden, terwijl investeringsfondsen vaak na minder dan tien jaar hun winst hopen te pakken.

Het is vrijwel onmogelijk om KPN zonder goedkeuring van de directie over te nemen. Via een stichting heeft het bedrijf een beschermingsconstructie opgebouwd tegen een vijandig bod. Daarnaast kan het kabinet ongewenste overnames van telecombedrijven tegenhouden, bijvoorbeeld wegens zorgen voor de nationale veiligheid.

Volgens Bloomberg hebben EQT en Stonepeak de overname nog niet volledig uit hun hoofd gezet. Dat ligt anders bij KKR, dat de overnamepoging volgens ingewijden nagenoeg heeft opgegeven. KKR kondigde onlangs een andere grote investering in de Nederlandse telecommarkt aan. De Amerikaanse firma steekt geld in een samenwerkingsverband dat met T-Mobile 1 miljoen adressen in Nederlandse steden wil aansluiten op glasvezel.

EQT, Stonepeak en KKR weigerden tegenover Bloomberg commentaar. Ook KPN wilde niet reageren.