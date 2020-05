Boekje met anekdotes over paus

Het 80 pagina’s tellende boekje is in kleine kring verspreid op Bonaire en is nu ook als e-book beschikbaar. Felderhof: „Ik hou ervan verhalen te verzinnen. Het verhaal gaat over de hofhouding van de bisschop in Rome, de zogenaamde Servi del Vaticano. Deze dienaren van het Vaticaan behoren tot de kring van vertrouwelingen en zijn in de omgang met de paus vrijmoediger dan je zou verwachten. Het gaat om de pedicure, de kleermaker, de tuinnon, de kapper, de tandarts en de chauffeur. Zij gaan in gesprek met de Heilige Vader, geven ongevraagde adviezen en stellen prangende vragen. Ze verleiden de paus daarmee om verrassend openhartig te zijn.”

Felderhof vertelde over zijn boekje tijdens een 1,5 meter-lunch in de Larense Villa Steenbergen met tandarts-ondernemer Thomas Rietrae en Tobias Overgoor, oprichter van cateraar Famous Flavours. Het tweetal gaf met de presentator-schrijver de aftrap van hun eigen Villa Felderhof dat zij hebben omgedoopt in Cuisine des Amis. Felderhof schreef onder meer de bestseller-triologie De Vliegenvanger onder pseudoniem van Ravelli en verkocht liefst meer dan 225.000 exemplaren. De trilogie leest gemakkelijk weg en zou best geschikt zijn voor een boeiende dramaserie. Wie durft?