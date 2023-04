ASMI boekt fors meer winst en omzet, maar zorgen om orders

Dat meldt topman Benjamin Loh van het concern uit Almere dinsdag nabeurs. Netto sleepte ASMI €380,4 miljoen winst binnen, tegen €145,7 miljoen vorig jaar, en €142 miljoen in het vierde kwartaal van 2022.

Het concern rekende vooraf al op een hogere omzet, voor het eerste kwartaal op €660 tot €700 miljoen. Vorig jaar in het eerste kwartaal eindigde de omzet van de halfgeleider bij €517 miljoen. Die omzet is nu uitgekomen op €710 miljoen.

De aangepaste winst kwam uit op €183 miljoen, een stijging van 30% op kwartaalbasis en ruim boven inschattingen van de markt.

Het best presterende AEX-fonds dit jaar, het geeft 47% koersstijging zonder herbelegging, leverde voor €647,4 miljoen aan orders, tegen €705,7 miljoen in 2022 in dezelfde maanden. In de laatste drie maanden van 2022 was die orderstroom €828,6 miljoen groot. De laatst gerapporteerde orders kwamen een vijfde onder verwachtingen van analisten uit.

Somber

ASMI bereikte een vrije kasstroom van €155 miljoen.

„De vraag in de geheugenmarkt verzwakte verder in het eerste kwartaal en zal naar verwachting in de rest van het jaar op een laag niveau blijven”, zo waarschuwt ceo Loh bij de kwartaalcijfers.

Voor heel 2023 voorziet hij enkelcijferige groei. Loh is somberder geworden over de verwachte bestellingen voor het tweede en derde kwartaal. Loh zegt „een omzetdaling in de tweede helft van 10% of meer in vergelijking met de eerste helft” te voorzien.

In dezelfde markt kondigde de chipreus TSMC vorige week aan 16% minder kwartaalomzet te verwachten vanwege ’zwakke vraag’. Dat probleem zou pas in de tweede jaarhelft verdwijnen.

Voor het huidige tweede kwartaal geeft ASM International aan meer omzet te verwachten. Voor na de zomer ziet het een omzetstijging die „op een gezond niveau” blijft, maar onder het niveau van de zeer sterke eerste jaarhelft.

Het in Azië genoteerde onderdeel ASMPT zakte 5% op de beurs in Hongkong nadat zijn winst ruim 60% onder verwachting bleef.