Klimaatactivisten breken door hekken bij Tata Steel: ’situatie zeer risicovol’

Onder luid gejuich braken demonstranten de hekken open. Op het terrein zijn inmiddels honderden activisten aanwezig. Ze blokkeren ook de spoorlijn, en hopen de toevoer van steenkool naar de fabriek te stoppen. ,,Wij willen zo lang mogelijk blijven”, stelt de organisatie.

Volgens Greenpeace zijn actievoerders doorgedrongen tot ’het hart van de vervuiler’ om sluiting af te dwingen. De fabrieken stoten te veel giftige stoffen uit voor de omgeving, woonwijken rondom het 750 hectare grote bedrijf, aldus actievoerders. Een twintigtal organisaties heeft zich aangesloten.

De demonstranten lopen op het terrein richting het hart van de productie en de cokesfabrieken, die wat hen betreft als eerste gesloten zouden moeten worden. De Omgevingsdienst heeft deze week twee cokesinstallaties onder verscherpt toezicht geplaatst.

Op het terrein is geen politie. Agenten te paard staan op de openbare weg.

„Onze actie verstoort wel de bedrijvigheid, maar die is niet gericht tegen werknemers, wel tegen de bedrijfstop. We staan op veilige afstand om ons punt te maken”, aldus Greenpeace.

Inval wegens vervuiling Tata Steel IJmuiden. ’Zeer risicovol’ en onveilig, waarschuwt het concern. Ⓒ GREENPEACE

„We zijn niet tegen staal, dat is nodig. Maar het kan op een milieuvriendelijke manier geproduceerd worden, zoals in Zweden, of met gerecycled staal. Niet zo vervuilend als bij Tata Steel in de IJmond. Het is de grootste CO2-uitstoter van Nederland.”

’Strafbaar’

Personeel van het complex in IJmuiden roept demonstranten zaterdag op terug te keren. „Dit is verboden, strafbaar en creëert risico’s voor demonstranten, Tata Steel-medewerkers, omwonenden en het milieu”, aldus de zegsman van het bedrijf.

„Tata Steel in IJmuiden is een volcontinu werkend bedrijf. De productieprocessen kunnen niet van het ene op het andere moment worden stopgezet. Het is onverantwoord als demonstranten het bedrijfsterrein betreden. Demonstranten kunnen onbedoeld ongelukken veroorzaken en aanzienlijke risico’s creëren voor de gezondheid en veiligheid”, aldus de woordvoerder.

Op deze manier demonstreren had de burgemeester verboden. Er was een noodverordening afgekondigd voor het terrein van Tata Steel. ,,We hebben dit protest goed voorbereid. We weten wat we doen”, reageert Greenpeace op de kritiek.

Honderden actievoerders van Greenpeace gaan door hekken bij Tata Steel. Ⓒ ANP/HH

Demonstranten verbleven vrijdag op zaterdag in het beeldenpark, dat in Natura 2000-gebied met beschermde dier- en plantensoorten ligt. De gemeente Beverwijk besloot in het belang van de veiligheid en om het demonstratierecht te respecteren niet in te grijpen.