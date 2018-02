Fusie Tata Steel ThyssenKrupp stap dichterbij

Dat betekent dat IJmuiden ook na een fusie met de staaltak van ThyssenKrupp een geïntegreerde staalfabriek blijft waarin het hele productieproces van staal zal plaatsvinden. Dat maakte de directie woensdagavond bekend.

Zekerheid

Ook krijgt IJmuiden het hoofdkwartier van de R&D-activiteiten van de combinatie die Tata wil vormen met de staaltak van ThyssenKrupp en krijgt de directie zekerheid dat ze mag blijven investeren als machines en installaties afgeschreven raken en de toezegging dat de helft van de raad van commissarissen uit onafhankelijke leden zal bestaan.

Eerder was al toegezegd dat het hoofdkantoor van de joint-venture in Nederland komt te staan.

Over de werkgelegenheid is niets bekend gemaakt. Eerder maakten de directie van de beoogde joint-venturepartners bekend dat er vierduizend banen zouden verdwijnen, met name bij ondersteunende functies.

Werkgarantie

Bij de aanstaande joint-venturepartner ThyssenKrupp is met de bonden een werkgelegenheidsgarantie van tien jaar afgesproken. De bonden en de ondernemingsraad eisen dergelijke afspraken ook aan de kant van Tata Steel in Nederland.