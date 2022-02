Shell: eerder tekort aan gas door extreem hoge vraag

Premium Geld

Gasrekening explodeert: ’Hier valt niet tegenop te bezuinigen’

Als je in januari 2022 met een gemiddeld verbruik een nieuw energiecontract hebt afgesloten, betaal je ruim 100 euro per maand meer dan met een contract dat je in januari 2021 had afgesloten. De prijzen van energie zijn zo hard gestegen dat er niet tegenop valt te bezuinigen.