Prijsplafond en Postcode Loterij: dit zijn de best gelezen artikelen van het nieuwe jaar

Sinds de energieprijzen zo hard gestegen zijn, houdt De Telegraaf de rubriek ’Wat verbruikt een’ bij, waarin het stroom- of gasverbruik van een huishoudelijk apparaat onder de loep wordt genomen. Dit zijn de grootste energievreters:

De Postcode Loterij was in het nieuws, en dan eens niet vanwege de ’kanjer’ die ieder jaar rond oud en nieuw wordt uitgedeeld, maar vanwege gerommel aan de top. Een rechtszaak bij de ondernemingskamer is van de baan, maar het moddergooien is zeker nog niet gestopt. Oprichter Boudewijn Poelmann beschuldigt de nieuwe leidinggevenden ervan zijn vrouw te pesten.

Bekijk ook: Postcode Loterij heeft knallende ruzie met oprichter

Bekijk ook: Deel van miljoenen van loterijen gaat naar actiegroepen

Terwijl de meeste consumenten dit jaar met het prijsplafond zijn beschermd tegen de hoge energieprijzen, daalt de gasprijs op de wereldmarkt. Dat komt vooral door de zachte winter in Europa.

Bekijk ook: Gasprijs blijft kelderen door zacht winterweer

Bij supermarktketen Jumbo is er vast een glaasje op gedronken toen horrorjaar 2022 afgesloten kon worden. Een jaar waarin topman Frits van Eerd werd opgepakt op verdenking van witwassen, oprichter Karel van Eerd overleed en de supermarkt ook nog eens uit de bocht vloog met een gevoelloze reclame rond het bekritiseerde WK voetbal in Qatar. Lichtpuntjes waren er ook: voor het eerst werd meer dan €10 miljard omzet gehaald, en de door de supermarkt gesponsorde coureur Max Verstappen werd opnieuw wereldkampioen.

Een gezin uit Haarlem dacht een spectaculaire jaarwisseling tegemoet te gaan in Londen. Zij hadden een appartement gehuurd met fantastisch uitzicht over de stad. Al snel bleken zij slachtoffer te zijn van een zeer gewiekste vorm van Airbnb-zwendel.

Het lijkt een script voor een slechte film, maar is helaas realiteit. Een man vermoordt zijn rijke 80-jarige moeder. Toch blijken de wijzigingen die zij ten gunste van hem in haar testament doorvoerde, rechtsgeldig. Dat betekent dat het geld naar de kinderen van de moordenaar gaat, en de twee broers met lege handen achterblijven. Dat bepaalde de rechter in Amsterdam.

Bekijk ook: Amsterdamse vastgoederfenis gaat grotendeels naar kinderen van moordenaar

Het coronavirus verleden tijd? Niet in China, waar het virus flink rondgaat nadat de staat jarenlang zeer strenge zerocovidbeleid in één keer losliet. Spannend voor de bemanningsleden van KLM, die regelmatig naar het Aziatische land moet vliegen. De nationale luchtvaartmaatschappij past het beleid om die reden aan.

Bekijk ook: KLM past door corona service aan op vluchten vanuit China

Volkswagen de wagen van het volk? Niet meer, er is een ander automerk het meest populair. Voor het eerst in 17 jaar heeft een ander merk het grootste marktaandeel.

Bekijk ook: Volkswagen niet langer populairste automerk

En dan nog een bizarre ontslagzaak: een groep medewerkers van de Primark in Amsterdam neemt het de hoogste baas onder meer kwalijk dat hij hartjes heeft geappt naar een vrouwelijke ondergeschikte. Seksuele intimidatie, vinden zij. Absoluut geen reden voor zoiets ernstigs als ontslag, vindt de rechter in de hoofdstad. Die bepaalt dan ook dat de man zo snel mogelijk zijn baan terug moet krijgen.