Column: alweer niks geregeld voor zware beroepen

Door Martin Visser

De GVB heeft in zijn cao een speciale vroegpensioenregeling opgenomen voor mensen met zwaar werk, zowel fysiek als mentaal. Ⓒ ANP/HH

Ongetwijfeld wordt er keihard gewerkt bij het Kadaster. Het archiveren van kadastrale bouwtekeningen is heel belangrijk. Menig burenruzie over een verkeerd geplaatste schutting is geslecht op basis van de Kadastergegevens over erfgrenzen. Een goed georganiseerd kadaster, de Nederlandse bestaat al ruim 185 jaar, is in zekere zin de basis van een fatsoenlijke beschaving.