Publiek snakt naar terras maar nog geen winst voor horeca

Marjolein kookt over

Horecabaas in de stress om terrasregels: ‘Ik ben geen boa’

Er lijkt licht aan het einde van de tunnel voor de horeca. De kans is groot dat de terrassen vanaf 28 april weer opengaan. Kim Lemmers, eigenaresse van restaurant Spaarne66 in Haarlem, stond van begin af aan op de barricade. Ondanks dat ze blij is met de aanstaande versoepelingen heeft ze weinig beg...